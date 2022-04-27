Regeneron купит занимающуюся разработкой терапий против опухолей компанию

Regeneron решила приобрести компанию Checkmate Pharmaceuticals, которая занимается разработкой терапий против опухолей. Сумма сделки составит 250 млн долл.

Regeneron приобретает компанию Checkmate Pharmaceuticals в рамках сделки на сумму 250 млн долл. Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена в середине 2022 года, сообщает издание PMLive.

Checkmate — это биотехнологическая компания, специализирующаяся на создании противоопухолевых терапий. В рамках этой сделки Regeneron поддержит разработку кандидатного препарата Checkmate vidutolimod, который потенциально может быть использован при множественных типах опухолей.

Vidutolimod вводится в опухоль, после чего активирует и распространяет противоопухолевые Т-клетки и инициирует регрессию опухоли. Средство применяется в качестве монотерапии у пациентов, у которых опухоли прогрессировали при ингибировании контрольных точек иммунного ответа PD-1.

«Мы продолжаем продвигать и расширять наши исследовательские усилия в области иммуноонкологии, и приобретение Checkmate добавит многообещающий новый метод [терапии] в портфолио потенциальных методов лечения сложных заболеваний Regeneron», — заявил президент и главный исполнительный директор Regeneron Леонард Шлейфер.

«Мы надеемся, что ресурсы и опыт Regeneron помогут ускорить разработку vidutolimod и реализовать весь потенциал нашей платформы вирусоподобных частиц (VLP) для иммунотерапии», — добавил основатель и главный научный сотрудник Checkmate Арт Криг.

Николай Соколов

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