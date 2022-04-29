Мишустин: Россия готова помочь добросовестным импортерам лекарств занять свою нишу

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, стратегическая задача России заключается в том, чтобы наладить в стране производство лекарств, доступных сейчас только по импорту. При этом необходимо оказать поддержку добросовестным поставщикам. Об этом глава кабмина заявил в среду, 27 апреля, в ходе встречи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Как напомнил Мишустин, правительство приняло целый ряд мер, упрощающих ввоз зарубежных лекарств, аналогов которых нет в РФ. Но «делать это надо аккуратно, без ущерба качеству».

«К возможности работать на российском рынке присматриваются сейчас другие компании. Мы отдаем приоритет дружественным странам. Стратегическая задача – наладить производство у себя. Но если добросовестные поставщики идут на наш рынок, то эта работа должна вестись аккуратно, надо помогать им занять достойную нишу и обеспечить конкурентоспособность, качество и возможности предоставления в нужном объеме всех лекарственных препаратов, особенно жизненно важных», – цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Кроме того, премьер-министр попросил Аллу Самойлову взять под личный контроль ситуацию с обеспечением медикаментами российских регионов, в том числе с использованием информационной системы мониторинга движения лекарственных средств. «Надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности и качества», – заявил он.

Мишустин ранее рассказал о новом наборе предложений по поддержке фармбизнеса.

gxpnews