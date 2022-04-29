Путин поручил подготовить проект закона об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Он должен быть готов до 1 июля 2022 года. Список поручений опубликован по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 3 февраля 2022 года, говорится на сайте Кремля.

Проект документа должен быть подготовлен при участии органов исполнительной власти субъектов России, представителей региональных отделений партии «Единая Россия», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», профессиональных медицинских и фармацевтических некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов), общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. В числе ответственных за разработку указаны премьер-министр Михаил Мишустин, главы регионов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и президент «Деловой России» Алексей Репик.

Кроме того, Госдума и Совет Федерации должны обеспечить принятие подготовленного законопроекта в весеннюю сессию, до 15 июля 2022 года.

Также правительство должно внедрить единый федеральный реестр назначений лекарств лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Кроме того необходимо предусмотреть поэтапное внедрение дистанционных технологий в целях формирования рецептов на лекарственные препараты в форме электронных документов в медицинской организации.

Кроме того Минздраву поручено обеспечить продление срока действия рецептов на препараты, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарства на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты.

В январе сообщалось, что Минэкономразвития разработает законопроект о дистанционной торговле такими препаратами к апрелю, в Госдуму документ планировались представить в августе. В начале февраля Путин поддержал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Фармотрасль ожидала, что онлайн-торговля рецептурными лекарствами стартует в январе этого года, такую дату в прошлом году анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Как выяснил «ФВ», задержка может быть связана с разногласиями между работающими над ним министерствами.

Ринат Васбеев

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