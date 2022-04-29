Минздрав сообщил о поступлении насадок для назальной вакцины на следующей неделе

Минздрав сообщил о поставках насадок для назальной вакцины на следующей неделе. Ранее директор Центра им. Гамалеи заявил, что назальная вакцина станет доступна для массового оборота, когда решится вопрос с производством и поставками одноразовых насадок.

Насадки для назальной вакцины от COVID-19 поставят в Россию на следующей неделе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В начале апреля директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина уже вышла в гражданский оборот, прошла контроль качества и доставлена в регионы. Однако для массового оборота она станет доступна, когда решится вопрос с производством и поставками одноразовых насадок.

Как писал «ФВ», 1 апреля Минздрав зарегистрировал назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Это первая назальная вакцина, одобренная в России. Так же, как и «Спутник V», она состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — сообщили в ведомстве.

Сегодня, 27 апреля, компания «Генериум» подала заявку на регистрацию назальной вакцины от коронавируса «Салнавак». О ее разработке было объявлено еще в октябре прошлого года.

Артем Косенок

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