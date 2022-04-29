Правительство намерено помочь импортерам лекарств из дружественных стран

Правительство поможет импортерам лекарств из дружественных стран. Для этого необходимо обеспечить конкурентоспособность, качество и возможности предоставления в нужном объеме всех лекарственных препаратов, особенно жизненно важных для россиян, заявил премьер.

Правительство будет помогать импортерам из дружественных стран. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

«К возможности работать на российском рынке присматриваются сейчас и другие компании. Мы, конечно, отдаем приоритет странам дружественным. Без сомнения, стратегические задачи — наладить производство у себя. Но если добросовестные поставщики идут на наш рынок, то, конечно, эта работа должна вестись аккуратно. И помогать им занять достойную нишу», — подчеркнул он.

Премьер сообщил, что необходимо обеспечить в первую очередь конкурентоспособность, качество и возможности предоставления в нужном объеме всех лекарственных препаратов, особенно жизненно важных для россиян.

Самойлова добавила, что служба гарантирует контроль качества лекарств, которые будут ввозиться на территорию России. Росздравнадзор обеспечен сетью из 13 лабораторных комплексов по всей стране. Они обладают полным спектром лабораторных исследований для того, чтобы подтвердить качество всех препаратов, которые находятся в обороте на рынке.

Ранее ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении своей работы в России. Они прекратили инвестиции, включая рекламу и спонсорские контракты. Также приостановлены новые клинические исследования в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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