Трабектедин снова не вошел в перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 апреля проголосовала против включения трабектедина (Йонделис) в перечень ЖНВЛП на 2022 год, несмотря на то что вещество в 2020 году вошло в схемы противоопухолевой терапии онкозаболеваний по клинико-статистическим группам. Препарат применяется для терапии саркомы мягких тканей и рака яичников. Год назад уже обсуждался вопрос включения трабектедина в ЖНВЛП, но и тогда препарат не попал в список. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 апреля проголосовала против включения трабектедина (Йонделис) в перечень ЖНВЛП на 2022 год, несмотря на то что вещество в 2020 году вошло в схемы противоопухолевой терапии онкозаболеваний по клинико-статистическим группам. Препарат применяется для терапии саркомы мягких тканей и рака яичников. Год назад уже обсуждался вопрос включения трабектедина в ЖНВЛП, но и тогда препарат не попал в список.

Патент на Йонделис принадлежит испанской Pharma Mar. В России он действует до 2025 года. В настоящее время регудостоверением на препарат владеет Janssen (входит в Johnson & Johnson), после истечения срока действия РУ права на клиническое использование препарата и коммерциализацию перейдут «Р-Фарм».

Представители комиссии также проголосовали против включения в перечень ЖНВЛП фампридина (Кинезиа от «Валента Фарм»), предназначенного для терапии нарушения ходьбы у пациентов с рассеянным склерозом. Во втором квартале 2021 года также подавалась заявка на включение фампридина в перечень препаратов, закупаемых по программе «14 ВЗН», и в номенклатуру ЖНВЛП, но комиссия Минздрава выступила против включения вещества в оба списка.

Комиссия приняла решение исключить из ЖНВЛП мельдоний в форме раствора для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения. С этой просьбой в ведомство обратился производитель самого продаваемого препарата с мельдонием – Милдроната – латвийская компания «Гриндекс». В прошлом году по ее же просьбе из ЖНВЛП был исключен мельдоний в форме капсул.

Ко включению в перечень ЖНВЛП на 2022 год рекомендованы три препарата для терапии онкогематологических и онкологических заболеваний: пропраналол, инотузумаб озогамицин и даролутамид.

Заявку на включение в список пропраналола (Гемангиол) подала французская Pierre Fabre Medicament. Вещество используется для терапии гемангиомы у детей до года. Минимальный курс лечения препаратом составляет 6 месяцев. Согласно протоколу заседания, цена за упаковку лекарства зарегистрирована комиссией на уровне 9,99 тысячи рублей.

Препарат с МНН инотузумаб озогамицин (Биспонса от Pfizer) применяется в качестве монотерапии у взрослых пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Цена за его упаковку после включения в номенклатуру ЖНВЛП составит 569,15 тысячи рублей, в настоящее время стоимость одной упаковки для субъектов составляет 749 тысяч рублей.

Даролутамид (Нубека от Bayer) предназначен для терапии рака предстательной железы. В РФ препарат зарегистрирован в феврале 2021 года. В клинические рекомендации по терапии заболевания вещество пока не входит, но войдет в ближайшую их версию, отметил представитель компании в ходе заседания.

Ранее Минздрав РФ представил предварительный проект перечня ЖНВЛП на 2023 год, составленный по итогам голосования специальной комиссии ведомства в октябре прошлого года и феврале 2022 года. В него ведомство планирует включить тедуглутид для терапии синдрома короткой кишки, лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол, уже включенные в «14 ВЗН», ланаделумаб от наследственного ангионевротического отека, противовирусный препарат с МНН долутегравир+ламивудин, а также лекарства с МНН рамиприл (для терапии заболеваний сердца), брекспипразол (для лечения шизофрении) и противоопухолевый препарат с МНН паклитаксел+альбумин.

Фото: europeanpharmaceuticalreview.com

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