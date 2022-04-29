Фармкомпании начали искать альтернативу шприц-ручкам из ЕС и США

Российские фармацевтические компании начали искать альтернативу шприц-ручкам, картриджам для инсулина, преднаполненным шприцам, флаконам и полиэтиленовым тубам, закупаемым в странах Европы и США. Варианты замены этих медизделий компании ищут в России, Китае и других странах. Российские фармацевтические компании начали искать альтернативу шприц-ручкам, картриджам для инсулина, преднаполненным шприцам, флаконам и полиэтиленовым тубам, закупаемым в странах Европы и США. Варианты замены этих медизделий компании ищут в России, Китае и других странах.

Производители первичной упаковки из ЕС и США не заявляли о прекращении поставок товаров в Россию, но некоторые фармкомпании столкнулись с задержкой при получении продукции из-за логистических проблем. Например, «Фармасинтез» Викрама Пунии ожидает ближайшую партию шприц-ручек из Швейцарии лишь в мае-июне, однако и она поступит в ограниченном количестве. Компания уже ведет переговоры с новым поставщиком шприц-ручек из Китая – материалы будут закупать в дополнение к продукции от швейцарской Ypsomed. Владелец компании уточнил, что из Китая планируют завозить также преднаполненные шприцы для антитромботического препарата далтепарин натрия, на данный момент закупаемые в Италии.

«Герофарм» в настоящее время закупает шприц-ручки для инсулина у той же Ypsomed, но с мая компания собирается тестировать продукцию и других производителей. Например, сейчас, по словам директора по управлению цепями поставок компании Евгении Каика, «Герофарм» работает над собственной шприц-ручкой. В компании также ищут замену для картриджей от немецкой Schott. Преимущественно поиск необходимых материалов идет в РФ, Белоруссии, Индии и Китае.

Заместитель гендиректора «Нанолек» Денис Дугин сообщил, что в настоящее время компания закупает шприцы и другую первичную упаковку у поставщиков из Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Румынии, а также ищет варианты в Китае и России. Он отметил, что в стране есть хорошие варианты флаконов для лекарств, но альтернативы европейским шприцам практически нет.

В марте 2022 года в России возник риск дефицита импортных фармсубстанций из-за того, что европейские производители практически полностью прекратили поставлять сырье в РФ, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с проблемами в логистике. В том же месяце стало известно и о прекращении поставок в Россию стандартных образцов (веществ, используемых для контроля качества лекарств при их производстве), а также о проблемах с мелованным картоном, используемым для упаковки лекарств.