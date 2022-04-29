Замглавы Минздрава Челябинской области не смог оспорить заключение под стражу

Челябинский областной суд не удовлетворил просьбу адвокатов замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова об изменении меры пресечения и оставил чиновника в СИЗО. Он пробудет под стражей до 27 июня. Кузнецов, как считают следователи, способствовал заключению госконтрактов на поставку компьютерных томографов по завышенной стоимости, что привело к хищению из регионального бюджета 63 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении Кузнецову ареста до 27 июня 2022 года. Замглавы регионального Минздрава обвиняется по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере).

В сентябре 2021 года Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело по одному из эпизодов. По версии следствия, с апреля по май 2020 года Минздрав региона закупил три мультиспиральных компьютерных томографа Optima CТ540 производства «МТЛ» по завышенной на 27 млн рублей цене. Правоохранители провели обыски у поставщиков и в Минздраве, но имена подозреваемых не назывались.

Александра Кузнецова задержали 18 февраля 2022 года. Сотрудники УФСБ совместно с региональным управлением СК РФ провели на его рабочем месте обыск и произвели выемку документов. Тракторозаводский районный суд заключил Кузнецова под стражу до 18 апреля 2022 года.

Во время предварительного расследования правоохранители выяснили, что Кузнецов с 1 марта по 29 июля 2020 года якобы использовал служебные полномочия и, «вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью хищения, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Медсервис-Регион», а также аффилированных с ним лиц, среди которых ООО «Регион-Сервис», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Урал Мед Резерв», заключил госконтракты на поставку томографов Optima CT540 по нацпроекту «Здравоохранение» на общую сумму 141 млн рублей.

С ООО «Урал Мед Резерв» контракт был заключен на 47 млн рублей, с ООО «Регион-Сервис» – на 47,5 млн рублей, с ООО «Медпроект-Зауралье» – на 46,5 млн рублей. Следователи отметили, что при оплате медоборудования по необоснованно завышенной стоимости «в результате совместных преступных действий» фигуранты смогли похитить из регионального бюджета 63 млн рублей.

В марте 2022 года защита Кузнецова подала ходатайство о переводе чиновника под домашний арест. Однако Челябинский областной суд апелляционную жалобу не удовлетворил и оставил его в СИЗО до 18 апреля 2022 года. Тракторозаводский районный суд Челябинска 15 апреля продлил до 27 июня нахождение Александра Кузнецова в СИЗО.