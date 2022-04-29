В «Аэрокосмической инновационной долине» в Рязани будут производить медизделия

Правительство РФ утвердило постановление о создании в Рязанской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». Одним из направлений деятельности ИНТЦ станет развитие биомедицинских технологий и разработка медицинских изделий. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Рязанской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». Одним из направлений деятельности ИНТЦ станет развитие биомедицинских технологий и разработка медицинских изделий.

О своем желании стать участниками ИНТЦ уже заявили более 30 компаний, в разработке находится около 60 проектов. Среди возможных резидентов – госкорпорация «Ростех», в которую входят АО «Плазма» и АО «Государственный Рязанский приборный завод», производящие медицинские аппараты по использованию рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений. Также на работу в ИНТЦ претендует входящий в ГК Рязанский завод металлокерамических приборов, который среди прочего выпускает комплектующие для медицинских приборов.

В наблюдательный совет фонда ИНТЦ, курирующего работу кластера, вошел ректор РязГМУ им. И.П. Павлова Роман Калинин. Он является председателем совета Рязанского отделения общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке».

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей. Инвестиции в запуск ИНТЦ не раскрываются.

Похожие ИНТЦ создаются и в других регионах России. В мае 2021 года Минэкономразвития анонсировало создание в Калининграде ИНТЦ «Балтийская долина – Хьюмантек» (тематическое постановление Правительства РФ утверждено в феврале 2022 года) . Одно из ключевых направлений деятельности будущего центра – «здоровьесбережение и реабилитационная медицина», там будут заниматься разработкой биомедицинских клеточных продуктов. На реализацию проекта планируется направить 11,3 млрд рублей до 2024 года, для участников кластера могут быть предусмотрены некоторые преференции.

В декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижнем Новгороде ИНТЦ «Квантовая долина». Среди прочего в кластере планируется реализовать проекты в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения. В 2020 году стоимость организации этого ИНТЦ оценивалась в 5 млрд рублей.