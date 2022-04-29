«Фармасинтез» вложит до $30 млн в строительство завода в Узбекистане

ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии и Агентство по развитию фармацевтической отрасли при минздраве Республики Узбекистан 25 апреля подписали соглашение о строительстве в регионе фармпредприятия по производству противоопухолевых лекарств. Ожидаемый объем инвестиций в проект составит до $30 млн. ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии и Агентство по развитию фармацевтической отрасли при минздраве Республики Узбекистан 25 апреля подписали соглашение о строительстве в регионе фармпредприятия по производству противоопухолевых лекарств. Ожидаемый объем инвестиций в проект составит до $30 млн.

Строительство завода «Фармасинтез» планирует начать в 2023 году. В компании не назвали МНН онкопрепаров, планируемых к производству в Узбекистане.

Директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявил, что проект позволит «Фармасинтезу» расширить свое присутствие не только на рынке Узбекистана, но и в соседних странах.

По словам президента «Фармасинтеза» Викрама Пунии, крупнейшими производителями онкопрепаратов в России являются его компания, «Биокад» и «Верофарм». Он отметил, что «Фармасинтез» и «Биокад» выпускают такие лекарства на собственных активных фармсубстанциях. Объем их потребления своей компанией Пуния оценил в 3 тонны в год.

В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме «Ист-Фарм» (входит в ГК «Фармасинтез») и правительство Калужской области также подписали соглашение о строительстве фармзавода по производству парентерального (внутривенного) питания в Боровском районе региона на территории особой экономической зоны «Калуга». Озвученная сумма инвестиций в строительство фармпредприятия составила 2 млрд рублей. В том же месяце «Фармасинтез-Тюмень» и правительство Тюменской области заключили соглашение о строительстве в регионе предприятия по производству кардиологических препаратов.