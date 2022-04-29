Индия хочет поставлять онкопрепараты в Россию

Индия заинтересована в том, чтобы поставлять в Россию высококачественные препараты для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

При этом, по его словам, у России есть стимул производить собственные онкопрепараты.

«Я вижу очень большой интерес наших коллег из Индии, которые точно совершенно имеют огромное количество препаратов, которые высочайшего уровня дженерики. Которые, собственно, не попадали на рынок, в частности, из-за того, что европейские компании уже так обосновались на нашем рынке. Такой рынок пустым не может быть. Я думаю, для нас стимул начать выпуск наших препаратов, нашей техники, наших радионуклеидов. Мы уже понимаем, что самый наш главный союзник – это мы сами себе», – цитирует Каприна РИА Новости.

Как отметил главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, к нему приезжали представители очень известных компаний, боящихся потерять такой рынок, а дефицита лекарств не наблюдалось.

«Многие фармацевтические компании возвращаются. Мы видим, что возвращаются. Я не буду выдавать эти фирмы. Но уже сейчас говорят, что это будет либо через третьи страны, либо типа франшизы так называемой, когда можно будет в бизнес войти», – добавил Андрей Каприн.

gxpnews