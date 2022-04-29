ВОЗ не отказалась от планов провести инспекцию производства вакцины «Спутник V»

По словам замглавы Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, продолжаются консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется новая дата прибытия инспекции ВОЗ в РФ.
«Народ у нас работает над этим производством в Центре Гамалеи. И с Минздравом у нас постоянные консультации. Несколько раз даты инспекций переносились в связи с разными событиями, но работа не остановлена. Консультации продолжаются», – цитирует Логунова «Интерфакс».
В январе 2021 года Центр имени Гамалеи подал заявку на включение своего препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V» в список вакцин, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.
Как стало известно в марте текущего года, Всемирная организация здравоохранения отложила инспекцию производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на более поздний срок, установит новую дату как можно скорее.