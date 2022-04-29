Препарат компании Janssen в 20 раз чаще вызывает синдром Гийена – Барре по сравнению с РНК-вакцинами

За частотой развития синдрома Гийена – Барре (СГБ) среди пациентов, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, проследили медики. Был сделан вывод, что этот побочный эффект примерно в 20 раз чаще возникает у людей, вакцинировавшихся препаратом компании Janssen, чем у сделавших прививку компаний Pfizer или Moderna, пишет ТАСС. В журнале JAMA Network Open вышла статья с выводами ученых.

«Наши наблюдения показали, что риск развития синдрома Гийена – Барре существенным образом возрастал после первой инъекции прививки компании Janssen. Это не было характерно для РНК-прививок, чье введение в организм пациентов не влияло существенным образом на вероятность появления этой болезни», – сообщили исследователи.

По их словам, эту особенность вакцины Janssen необходимо учитывать при проведении повторной вакцинации населения. Ученые надеются, что последующие наблюдения и эксперименты раскроют причину необычно частого развития синдрома Гийена – Барре и помогут предотвратить его появление.

СГБ – состояние, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы, что может привести к мышечной слабости, потере чувствительности в ногах или руках, а в тяжелом состоянии – вызвать паралич.

Пока не известны точные причины развития синдрома Гийена – Барре, но в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Медики год назад обнаружили первые полноценные свидетельства возникновения СГБ после заражения SARS-CoV-2. Недавно они выяснили, что частоту его развития повышают некоторые вакцины от коронавируса.

О риске возникновения синдрома Гийена – Барре после вакцины Janssen ранее предупредило FDA.

gxpnews