Глава Росздравнадзора: ни одно лекарство не допустят на рынок РФ без контроля качества

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в среду, 27 апреля, в ходе встречи с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным заявила, что ведомство гарантирует контроль качества лекарств, которые будут ввозиться на территорию РФ.

«Мы гарантируем, что ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок, если он не пройдет контроль качества», – цитирует Самойлову пресс-служба кабмина.

По ее словам, Росздравнадзор контролирует все лекарственные препараты. Служба обеспечена сетью из 13 лабораторных комплексов по всей стране, обладающих полным спектром лабораторных исследований для подтверждения качества всех препаратов, которые находятся в обороте на рынке.

Ведомство оперативно мониторит поставки лекарств в медучреждения и аптеки, сообщили в пресс-службе правительства. Благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов имеется полная информация о количестве каждого конкретного препарата на местах.

Как подчеркнула Алла Самойлова, возникшие в марте перебои с поставками ряда лекарств сейчас устранены. «Мы уже видим, что почти все эти препараты, которые в ажиотажном спросе были в марте месяце, сегодня в достаточном количестве имеются практически во всех субъектах и во всех аптечных организациях», – сказала она.

По словам Михаила Мишустина, стратегическая задача России заключается в том, чтобы наладить в стране производство лекарств, доступных сейчас только по импорту. При этом необходимо оказать поддержку добросовестным поставщикам.

gxpnews