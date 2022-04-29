«Генериум» подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Минздрав начал процедуру регистрации вакцины «Салнавак» для профилактики коронавирусной инфекции. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств, где указано, что это комбинированная векторная вакцина в виде назального спрея. Заявку подала российская компания «Генериум».

В Реестре клинических исследований есть информация об испытании интраназальной вакцины GNR-099 от компании «Генериум», которое должно завершиться к концу 2023 года. В названии протокола указано, что исследование безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 проводится в сравнении с вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

В октябре 2021 года сообщалось, что компания «Генериум» подала заявку в Минздрав на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». Компания рассчитывала зарегистрировать продукт к лету текущего года.

В апреле 2022 года Минздрав зарегистрировал первую назальную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции Центра им. Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник».

Вероника Догузова

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