J&J подает в суд на аптеки и дистрибьюторов из-за контрафактных препаратов от ВИЧ

J&J подала в суд против дистрибьюторов лекарственных препаратов и аптек, обвинив их в распространении контрафактных средств против ВИЧ.

Johnson & Johnson подала иск против дистрибьюторов лекарственных средств и аптек, пишет Reuters. Иск был подан 7 апреля, но обнародован 26 апреля.

В нем J&J заявила, что получила множество жалоб пациентов, которые в упаковках от препаратов против ВИЧ обнаруживали совсем другие средства. В одном случае там находился сильнодействующий антипсихотический препарат «Сероквель».

Также пациенты вернули несколько сотен поддельных упаковок одному из ответчиков, дистрибьютору ProPharma Distribution LLC. Подделывались препараты Symtuza, а также Prezcobix, «Презиста» и «Эдюрант».

Помимо ProPharma, ответчиками выступают дистрибьюторы Safe Chain Solutions, Scripts Wholesale и аптечный оператор I Care Pharmacy 14, а также индивидуальные владельцы бизнеса. J&J добивается судебного постановления, запрещающего дальнейшие продажи контрафактной продукции, и возмещения убытков в размере не менее 25 млн долл. от каждого ответчика.

Согласно иску, I Care Pharmacy управляла магазином в Нью-Йорке, который внезапно закрылся, когда там был обнаружен факт продажи контрафактной продукции.

J&J заявила, что, по ее мнению, аптека была связана с «преступной группировкой, занимающейся контрафакцией, которая продолжает активно распространять опасные поддельные лекарства от ВИЧ в Нью-Йорке».

Как писал «ФВ», за последние годы стало известно о ряде мошеннических схем с этими лекарствами, причем о них сообщили такие крупные компании, как Johnson & Johnson и Gilead.

Николай Соколов

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