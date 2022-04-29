Британская фармассоциация обвинила семь производителей лекарств в нарушениях

Ассоциация британской фармацевтической промышленности указала на своем сайте семь фармпроизводителей, которые допустили нарушения на британском рынке.

Ассоциация британской фармацевтической промышленности (ABPI), которая занимается надзором за этой отраслью, обвинила ряд компаний в нарушении своего свода правил. Об этом сообщается на сайте группы.

В списке нарушителей упомянуты семь производителей. Это LEO Pharma, Janssen, Teva Pharmaceuticals, Lundbeck, Otsuka Europe, Daiichi-Sankyo и Roche.

Так, ABPI обвинила компанию Janssen в неспособности «поддерживать надзор и высокие стандарты» службы ухода на дому, которая использовала иммунодепрессивный препарат «Стелара».

Teva не добавила сообщения о нежелательных явлениях в пять рекламных веб-страниц ряда респираторных препаратов, таких как Qvar и Tymbrineb.

Roche допустила типографскую ошибку в дозировке препарата «Газива» для медицинских сестер. Ошибка могла привести к проблемам с безопасностью пациентов, пишет ABPI.

LEO Pharma обвиняется в том, что рекламировала на рынке свой препарат от псориаза Enstilar до того, как ей было выдано разрешение на продажу, а также вводила пациентов в заблуждение относительно его безопасности. Также компания не раскрыла информацию о платежах, которые она проводила организациям пациентов в 2019 году.

Компанию Otsuka Europe ABPI обвинила в непредоставлении своевременной информации об изменениях характеристик препарата Samsca. Lundbeck — в вводящем в заблуждение позиционировании на рынке Abilify Maintena. Компания указывала неточные данные об эффективности и безопасности средства. Daiichi-Sankyo также продвигала свои препараты, используя неподтвержденные данные.

Николай Соколов

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