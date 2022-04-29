Аналитики назвали TOP10 онлайн-аптек

«Аптека.ру» стала лидером по объему онлайн-продаж лекарственных средств среди интернет-магазинов в категории «Здоровье». По итогам 2021 года он достиг 59,3 млрд руб. Второе и третье места в рейтинге Data Insight заняли «Еаптека» и «ЗдравСити».

«Аптека.ру» заняла первое место по объему продаж лекарственных средств среди онлайн-магазинов в категории «Здоровье». По итогам 2021 года он достиг 59,3 млрд руб., следует из рейтинга Data Insight. По сравнению с 2020 годом рост составил 18%. Второе и третье места заняли «Еаптека» и «ЗдравСити». Объем их продаж составил 15,5 млрд руб. и 9,1 млрд руб. соответственно.

Следом за ними в рейтинге идут «Планета здоровья» (8 млрд руб.), «Ригла» (7,1 млрд руб.), «Аптека миницен» (6,6 млрд руб.), «Аптеки Плюс» (5,4 млрд руб.), «Монастырев» (4,8 млрд руб.), «Аптеки Столички» (4,7 млрд руб.), «Апрель» (4,2 млрд руб.), «Аптека от склада» (4,1 млрд руб.).

При этом согласно рейтингу, наибольший рост в процентном соотношении показали онлайн-продажи сети аптек «Ригла». По сравнению с 2020 годом они увеличились на 375%. Наименьший наблюдается у сети «Аптека от склада»: объем продаж в ней снизился на 13%.

Больше всего заказов в количественном отношении пользователи сделали в сети «Аптека.ру» — 38,5 млн. Меньше всего совершили в сети аптек «Апрель» — 2,1 млн. В процентном же соотношении лидером также оказалась «Ригла» — заказы на сайте аптечной сети выросли на 420%. У «Аптек от склада», наоборот, они снизились (-20%).

Наибольший средний чек по итогам 2021 года оказался у сетей «Аптеки Плюс» (2 020 руб.), «Аптеки Столички» (1 980 руб.) и «Апрель» (1 970 руб.). Наименьший — у сетей «Аптека от склада» (1 490 руб.), «Аптека.ру» (1 540 руб.), «Планета здоровья» и «Аптека миницен» (обе — по 1 600 руб.).

Рейтинг составлен на основе методики, которая включает в себя данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, а также собственные данные и оценки Data Insight и сторонних сервисов. В частности, при его составлении используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков и ФНС.

Артем Косенок

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