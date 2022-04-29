Глава маркетингового подразделения MSD уходит в Moderna

Глава маркетингового подразделения MSD Арпа Гарай войдет в состав Moderna в качестве коммерческого директора, сообщает издание FiercePharma. Она начнет исполнять свои обязанности с 31 мая.

В MSD (в США и Канаде — Merck&Co) Гарай отвечала за долгосрочную стратегию по препаратам в портфеле компании и за глобальный маркетинг утвержденных и находящихся в стадии разработки продуктов. Повышение до этой должности она получила только в феврале.

Всего Гарай работала в компании 16 лет. За это время она в том числе занималась различными аспектами деятельности MSD в области онкологии, вакцин, специализированной помощи и лечения хронических заболеваний. До того как стать директором по маркетингу, Гарай была президентом по глобальной онкологии и цифровым технологиям.

Гарай не первая, кто покидает MSD в последнее время. В начале апреля «ФВ» сообщал, что бывший исполнительный директор MSD Кеннет Фрейзер занял пост независимого члена Совета директоров Eikon Therapeutics.

В прошлом месяце из компании ушла главный специалист по работе с пациентами и исполнительный вице-президент по вопросам здоровья и устойчивого развития населения Джули Гербердинг.

В феврале бывший глава отдела здоровья человека MSD Фрэнк Клайберн перешел в компанию International Flavors & Fragrances, где он теперь занимает должность генерального директора.

Фото: merck.com

Николай Соколов

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