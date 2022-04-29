Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики, противоопухолевые и другие препараты.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|39 066 000,00
|12,32
|481 293 120,00
|13.05.2022
|2
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
|15 072 000,00
|48,50
|730 992 000,00
|13.05.2022
|3
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД
|1 809 000,00
|51,04
|92 331 360,00
|13.05.2022
|4
|Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл
|2 947 840,00
|258,40
|761 721 856,00
|13.05.2022
|5
|Иксазомиб, капсулы, 4 мг
|16 059,00
|69 666,66
|1 118 776 892,94
|13.05.2022
|6
|Кладрибин, таблетки, 10 мг
|24 333,00
|85 800,00
|2 087 771 400,00
|13.05.2022
|7
|Помалидомид, капсулы, 4 мг
|147 231,00
|14 142,85
|2 082 265 948,35
|13.05.2022
|8
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 3000 МЕ
|14 202 000,00
|12,37
|175 678 740,00
|13.05.2022
|9
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|16 528 000,00
|12,12
|200 319 360,00
|16.05.2022
|10
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл
|1 212,00
|263 842,81
|319 777 485,72
|16.05.2022
|11
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл
|7 306,40
|263 842,70
|1 927 740 303,28
|16.05.2022
|12
|Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ)
|402 756,00
|6 006,40
|2 419 113 638,40
|16.05.2022
|13
|Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл и/или 1600 мг
|5 522,40
|7 941,71
|43 857 299,30
|16.05.2022
|14
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл
|7 648,00
|52 768,54
|403 573 793,92
|16.05.2022
|15
|Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл и/или 40 мг/0,4 мл
|516,00
|22 497,66
|11 608 792,56
|16.05.2022
|16
|Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл
|1 120,00
|8 592,88
|9 624 025,60
|16.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik