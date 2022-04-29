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Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики, противоопухолевые и другие препараты.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 39 066 000,00 12,32 481 293 120,00 13.05.2022
2 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД 15 072 000,00 48,50 730 992 000,00 13.05.2022
3 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД 1 809 000,00 51,04 92 331 360,00 13.05.2022
4 Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл 2 947 840,00 258,40 761 721 856,00 13.05.2022
5 Иксазомиб, капсулы, 4 мг 16 059,00 69 666,66 1 118 776 892,94 13.05.2022
6  Кладрибин, таблетки, 10 мг 24 333,00 85 800,00 2 087 771 400,00 13.05.2022
7 Помалидомид, капсулы, 4 мг 147 231,00 14 142,85 2 082 265 948,35 13.05.2022
8 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 3000 МЕ 14 202 000,00 12,37 175 678 740,00 13.05.2022
9 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 16 528 000,00 12,12 200 319 360,00 16.05.2022
10 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл 1 212,00 263 842,81 319 777 485,72 16.05.2022
11 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл 7 306,40 263 842,70 1 927 740 303,28 16.05.2022
12 Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) 402 756,00 6 006,40 2 419 113 638,40 16.05.2022
13 Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл и/или 1600 мг 5 522,40 7 941,71 43 857 299,30 16.05.2022
14 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл 7 648,00 52 768,54 403 573 793,92 16.05.2022
15 Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл и/или 40 мг/0,4 мл 516,00 22 497,66 11 608 792,56 16.05.2022
16 Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл 1 120,00 8 592,88 9 624 025,60 16.05.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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29 апреля, 2022 | Просмотров: 110