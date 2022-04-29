Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики, противоопухолевые и другие препараты.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.