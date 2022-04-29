Аналитики сообщили о значительном росте производства лекарств в марте

В марте текущего года производство лекарств увеличилось на 49% по сравнению с мартом 2021 года, следует из данных Росстата. Относительно февраля 2020 года производство лекарств в марте выросло на 7,9%. Лекарственных средств в марте изготовлено на сумму 64,15 млрд руб. По данным RNC Pharma, производство лекарственных препаратов выросло на 49% в рублях и на 18,6% в упаковках.

Росстат опубликовал данные динамики промышленного производства по итогам марта. В документе указано, что выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте текущего года вырос на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Только лекарств в марте изготовлено на 64,15 млрд руб., что на 49,0% больше, чем в марте 2021 года, и на 7,9% больше, чем в феврале 2022 года.

Более всего среди лекарственных средств увеличился выпуск антибиотиков. Этой категории препаратов в марте произведено 92,3 т. Относительно марта 2021 года их производство увеличилось на 70,7% и по сравнению с февралем 2022 года — на 46,4%.

Сывороток и вакцин в марте изготовлено 1,8 млрд доз, что больше на 40,5%, чем в марте 2021 года. Относительно февраля 2022 года рост составил 40,5%.

Производство фармацевтических субстанций в марте также увеличилось на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с февралем 2022 года — на 31,3%. В I квартале фармсубстанций произведено на 38,0% больше, чем в январе—марте 2021 года.

Сокращение производства зафиксировано среди провитаминов, витаминов и их производных. Таких средств выпущено 48,4 т, что на 7,5% меньше, чем в марте прошлого года, но при этом на 14,4% больше, чем в феврале 2022 года.

Также в документе содержатся данные по производству перевязочных материалов и аналогичных изделий. Этой продукции изготовлено 30,53 млн упак., что на 14,1% больше, чем в марте прошлого года, и на 12,5%, чем в феврале 2022 года. За I квартал их производство увеличилось на 11,7%.

Клейких перевязочных материалов произведено 17,47 млн упак., что меньше показателей марта 2021 года на 20,5% и февраля 2022 года на 52,9%.

Также в значительной степени увеличилось производство оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии. Их в марте выпущено на 3 млрд руб., что больше на 75,3% показателей марта 2021 года. В целом за I квартал 2022 года по сравнению с январем—мартом прошлого года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло на 72,5% до 7,4 млрд руб.

В докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», размещенном на сайте, содержится информация о производстве отдельных видов лекарственных средств. К примеру, в документе сказано, что выпуск препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ в марте вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 116,1% в упаковках и на 88,1% в ампулах. Лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы в сравнении с мартом прошлого года произвели больше на 110,3% в упаковках и на 80,2% в ампулах.

Значительным ростом отличились препараты для лечения заболеваний кожи. Производство таких средств относительно марта 2021 года выросло в 2,2 раза во флаконах, в упаковках — на 145,5%. Выпуск противомикробных средств для системного использования вырос в упаковках на 144,8%, во флаконах — на 103,1%. Противоопухолевых и иммуномодуляторов произвели на 154,4% больше, чем в марте 2021 года.

Аналитическая компания RNC Pharma приводит похожие данные. Производство лекарственных препаратов в России, по данным компании, также выросло на 49% в рублях и на 18,6% в упаковках. Прирост фиксировался и относительно февраля 2022 года (+3,5% в рублях и +23,7% в упаковках).

Согласно данным RNC Pharma, суммарный объем производства ЛП в России по итогам января—марта 2022 года достиг 190,2 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), динамика относительно аналогичного периода 2021 года составила 27% (в рублях). Натуральный объем выпуска готовых лекарств за период составил 1,09 млрд упак., это на 1,6% больше, чем годом ранее. В минимальных единицах дозирования (МЕД) показатель динамики даже выше (+2,5%), всего за первые три месяца 2022 года отечественный фармпром отгрузил почти 20 млрд МЕД.

В компании отмечают, что рост активности производства лекарств в марте — явление обычное. Однако в текущем году на этот месяц пришелся ажиотаж, спровоцированный событиями на Украине, поэтому отечественным компаниям пришлось увеличить производство больше обычного. Ажиотаж продлился сравнительно недолго, наиболее сложной ситуация была в первые недели марта текущего года. К середине апреля рынок в целом вернулся к стандартным тенденциям потребления, характерным для данного сезона, естественно с поправкой на сформированные потребителями запасы. Но производителям пришлось оперативно перестроиться, в том числе серьезно скорректировать планы по выпускаемому ассортименту. В целом упор был сделан на ОТС продукцию, относительно показателей марта 2021 года. Производство ЛП в рамках данной товарной категории выросло на 32,7% (в упаковках), тогда как группа Rx продемонстрировала динамику только на уровне 4,6%, отметили в RNC Pharma.

Объем производства лекарственных препаратов* в России за январь 2021—март 2022 годов

* Включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках.

Источник: RNC Pharma

Вероника Догузова

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