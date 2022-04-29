Фармпроизводителям выделят средства на разработку лекарств для больных сахарным диабетом

Отечественные фармпроизводители получат дополнительную поддержку государства для разработки и производства препаратов и медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Бюджетные средства на эти цели будут выделены уже в этом году.

Отечественные фармпредприятия смогут получить бюджетное финансирование на разработку и производство конкурентоспособных лекарств и медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета (СД), включая замкнутые системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионные помпы для доставки инсулина. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (3 февраля 2022 года), сообщает пресс-служба Кремля.

Вдобавок уже начиная с 2022 года правительству поручено обеспечить разработку, утверждение и реализацию комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике СД. Это предполагает в том числе раннее выявление и лечение заболевания в целях предупреждения осложнений, проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска, обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

Также должны быть выделены средства на подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение квалифицированными кадрами специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным СД.

Правительство должно будет доложить о проделанной работе до 1 сентября, а далее будет отчитываться два раза в год.

Фото: kremlin.ru

Екатерина Погонцева

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