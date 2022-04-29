СМИ: у замминистра здравоохранения Башкирии прошли обыски

Источники региональных СМИ в правоохранительных органах Уфы сообщили, что у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой прошли обыски. СМИ связывают следственные мероприятия с уголовным делом о выявленных нарушениях при закупках Минздравом республики онкопрепаратов в 2019 году.

О проведении оперативно-следственных мероприятий написали издания «Пруфы» и «РБК Уфа». Источник «Коммерсантъ-Уфа» в силовых структурах подтвердил информацию о проведении обысков, уточнив, что Кононова и другие сотрудники министерства не были задержаны.

В Минздраве Республики Башкортостан и региональном управлении СК РФ информацию официально не комментировали. По данным издания «Пруфы», Ирина Кононова 28 апреля может получить статус подозреваемой, а затем будет решаться вопрос о выборе меры пресечения.

В СК считают, что в 2019 году сотрудники республиканского Минздрава закупили 3,7 тысячи упаковок противоопухолевого лекарства трипторелина, входящего в перечень ЖНВЛП, но «реальная потребность» в нем была примерно в 10 раз меньше. В результате у 1 670 упаковок препарата общей стоимостью более 10 млн рублей истек срок годности, тем самым бюджету республики был причинен ущерб. В СК говорили, что каждая упаковка трипторелина обошлась бюджету региона примерно в 13,7 тысячи рублей.

Препараты с МНН трипторелин зарегистрированы в России у «Фармстандарт-УфаВИТА» (Трипторелин-лонг), французской Ipsen (Диферелин) и немецкой Ferring (Декапептил).