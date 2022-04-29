Выручка «Биннофарм групп» от продаж за рубеж выросла вдвое в I квартале

Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» (входит в группу АФК «Система») вдвое увеличила выручку от продажи экспортной продукции в I квартале 2022 года — до 1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«Фармацевтическая компания “Биннофарм групп” в I квартале 2022 года вдвое увеличила выручку от продажи лекарственных средств за рубеж – до 1 млрд руб. год к году. Драйверами роста стали рынки Белоруссии и Казахстана с ростом продаж в 8 и 3,5 раза соответственно, Азербайджана (+150%), Узбекистана (+30%) и Киргизии (+43%)», — отмечается в сообщении.

Расширение присутствия на зарубежных рынках стратегически важно для развития бизнеса «Биннофарм групп», отметил генеральный директор компании Рустем Муратов. Он напомнил, что в конце прошлого года компания открыла официальные представительства в шести странах СНГ.

«В хорошо развитых странах СНГ мы представлены портфелем в 70-80 препаратов — в основном это антибактериальные средства в разных формах, но с открытием представительств мы начали заниматься продвижением в регионе и брендированных продуктов», — подчеркнул Муратов.

Сегодня продукция компании представлена в 13 странах. Официальные представительства «Биннофарм групп» работают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии и Армении. Население этих стран составляет около половины населения России, они находятся в стадии роста, и спрос, в том числе на лекарственные препараты, увеличивается. Например, по данным IQVIA, за первые два месяца 2022 года фармрынок Белоруссии вырос на 9% в натуральном выражении, Казахстана — на 24%, Азербайджана — на 76%, рассказали в компании.

gxpnews