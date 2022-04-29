Производство восьми новых видов лекарств запустят на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края будет запущена линия по производству новых лекарств. Запуск серийного производства запланирован на 2023 год. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«В нынешней экономической ситуации наши производители быстро переориентировались на выпуск необходимых товаров, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. Мы готовы поддерживать такие проекты. Импортозамещение в крае развивается и в направлении медицины. Наше предприятие в Крымском районе планирует освоить выпуск восьми новых видов лекарственных препаратов-дженериков, которые заменят зарубежные аналоги. Запустить серийное производство собираются в 2023 году», – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Планируется производить средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, желудочно-кишечной системы, а также противомикробные препараты широкого спектра действия. Предприятие «ЮжФарм» получит от краевого фонда развития промышленности льготный заем в размере 100 млн рублей.

Производство лекарств в России в марте увеличилось на 49%.

gxpnews