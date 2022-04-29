Соискатели фармацевтических лицензий могут подавать документы полностью в электронном виде

Росздравнадзор, а также Минцифры и Минэкономразвития России реализовали для соискателей лицензий и лицензиатов возможность подачи заявления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

«Подобный способ позволяет существенно сократить временные (срок рассмотрения заявлений уменьшился в три раза) и материальные затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при получении лицензии в сфере здравоохранения (на оказание фармацевтической и медицинской деятельности)», – говорится в сообщении.

Как ранее объявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, согласно постановлению Правительства Российской Федерации, до конца 2022 года отменена госпошлина за получение лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность.

При этом срок оказания услуги сократился в три раза: предоставление лицензии – 15 рабочих дней (ранее – 45 рабочих дней), внесение изменений в реестр лицензий – 10 рабочих дней, (ранее – 30 рабочих дней).

При подаче заявлений от ЮЛ и ИП не требуется предоставление документов.

gxpnews