OMass Therapeutics привлекла $100 млн в рамках финансирования серии B

Британская биотехнологическая компания OMass Therapeutics привлекла $100 млн в рамках финансирования серии B, сообщает Reuters. Если учесть недавно привлеченных инвесторов, таких как Google Ventures и Sanofi Ventures, а также давно вложивших деньги в компанию, таких как Syncona и Oxford Science Enterprises, то выйдет, что OMass привлекла более $150 млн с 2016 года.

Компания занимается поиском решения проблем, которая долгое время ставили ученых в тупик: как лучше подобрать лекарства для терапевтических целей среди тысяч молекул (обычно белков) в организме, которые связаны с конкретными заболеваниями, но не поддаются существующим методам лечения. Суть проблемы в том, что специалисты обычно сосредотачиваются исключительно на белке-мишени, не принимая во внимание биологическую систему, частью которой белок является и с которой взаимодействует.

«В постановке балета обычно участвует не один человек, а труппа. И именно взаимодействие между танцорами создает магию. И это верно в отношении биологии», — сказала в интервью исполнительный директор OMass Розамонд Диган.

По ее словам, технологическая платформа OMass, в случае успеха, обеспечит беспрепятственный обзор экспериментальных препаратов с высоким разрешением в естественной экосистеме терапевтической цели. Для этого компания использует более мягкую версию технологии масс-спектрометрии, которая традиционно используется для идентификации химического вещества путем измерения его массы.

gxpnews