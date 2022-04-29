Химический концерн BASF сворачивает деятельность в России и Белоруссии

Совет директоров немецкого химического концерна BASF принял решение о прекращении оставшейся деятельности на территории России и Белоруссии к началу июля 2022 года, за исключением бизнеса, который связан с производством продуктов питания. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Согласно заявлению, эта мера принята в связи с событиями на Украине и международным правом, включая пятый пакет санкций ЕС в отношении России.

3 марта BASF объявил, что не осуществляет новых операций в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Сейчас в BASF в России и Белоруссии работают 684 человека. Компания решила продолжать поддерживать своих сотрудников в обеих странах до конца текущего года.

По данным компании, в 2021 году на Россию и Белоруссию приходилось около 1% от общего объема продаж группы BASF.

gxpnews