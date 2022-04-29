Минздрав РФ продлит действие рецептов на лекарства для хронических больных

Министерство здравоохранения Российской Федерации должно обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, которые получают больные с хроническими заболеваниями. Это следует из перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Минздраву России обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты», – гласит документ.

Поручение необходимо исполнить до 15 сентября 2022 года.

Кроме того, Правительству РФ совместно с Госдумой дано поручение обеспечить принятие в весеннюю сессию 2022 года изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Доклад нужно представить до 15 июля текущего года.

Путин также поручил подготовить закон об онлайн-торговле рецептурными лекарствами и дополнительно профинансировать разработку лекарств от диабета.

gxpnews