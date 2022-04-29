Росздравнадзор: иностранные производители не заявляли о прекращении поставок лекарств

Как сообщается на сайте Росздравнадзора, ни один из зарубежных производителей не заявил о том, что прекращает поставки фармацевтических препаратов в Россию.

В ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. На нем обсудили вопросы наличия фармпрепаратов на рынке РФ.

«В ходе мероприятия крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что на 27 апреля 2022 года ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок», – гласит сообщение.

По данным службы, временный дефицит ряда препаратов может возникать в связи с поиском новых логистических путей и задержек на границе.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе встречи с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным заявила, что ведомство гарантирует контроль качества лекарств, которые будут ввозиться на территорию страны.

По словам Мишустина, стратегическая задача России заключается в том, чтобы наладить в стране производство лекарств, доступных сейчас только по импорту. При этом необходимо оказать поддержку добросовестным поставщикам.

gxpnews