«Ригла» купит тульскую аптечную сеть «СПАР аптека»

Компания «Ригла» приобретает 34 точки аптечной сети «СПАР аптека» в Туле. После покупки предполагаемая доля федеральной сети в регионе составит около 15%.

«Ригла» приобретает аптеки сети «СПАР аптека» в Туле и Тульской области, рассказали «ФВ» в компании. Сделка находится на завершающей стадии.

В конце мая в управление «Риглы» перейдут 34 точки «СПАР аптека». 33 точки будут ребрендированы в формат аптек у дома «Будь здоров!», а еще одна в формат фарммаркета «Ригла». Аптеки будут подключены к маркетплейсу «ЗдравСити». Все сотрудники сети «СПАР аптека» будут приняты в штат «Риглы» и уже проходят необходимое обучение, заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

По его словам, компания представлена в Тульской области с 2007 года, но заинтересована в усилении своих позиций на региональном рынке. «С покупкой сети «СПАР аптека» компания станет вторым по обороту игроком среди присутствующих здесь аптечных сетей», — отметил Филиппов. После завершения сделки предполагаемая доля «Риглы» в Тульской области составит около 15%, уточнили в компании.

Точки «СПАР аптека» в основном представлены закрытой формой выкладки. Первая аптека сети в Тульской области была открыта в 2009 году.

Это не первая покупка «Риглы» за 2022 год. В январе этого года компания приобрела розничную сеть «Аптеки Вятки» (12 аптек) в Кирове.

Фото: Васбеев Ринат

Руслан Мавлиханов

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