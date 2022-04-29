Украина намерена запретить лекарства из России и Белоруссии

В Верховную Раду внесен проект об изменении закона «О лекарственных средствах». Изменения предполагают запрет на обращение препаратов, чье производство находится на территории России и Белоруссии.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий внес в парламент страны проект об изменении ст.9 закона «О лекарственных средствах». Изменения предполагают запрет на обращение в государстве препаратов, производство которых находится на территории России и Белоруссии.

Согласно законопроекту, в государственной регистрации может быть отказано или она отменена, если будет обнаружено, что один или несколько этапов производства лекарственного средства осуществляется предприятием, чьи мощности расположенны на территории двух вышеперечисленных стран.

В 2018 году президент Украины уже вводил санкции в отношении 15 компаний, чья деятельность связана с фармацевтической сферой. В прошлом году был подписан указ, в соответствии с которым вводятся санкции в отношении ООО «БИОТЭК» (Москва), АО «Фармацевт плюс» (Ростов–на-Дону) и ООО «Медоборудование» (Москва).

Как ранее писал «ФВ», в марте несколько зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Ряд компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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