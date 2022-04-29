«Ригла» приобретет сеть «СПАР аптека» в Туле

Компания «Ригла» приобретает аптеки сети «СПАР аптека» в Туле и Тульской области — сделка находится на завершающей стадии.

До конца мая под управление сети «Ригла» перейдут 34 точки «СПАР аптека». 33 из них будут ребрендированы в формат аптек у дома «Будь здоров!», одна – в формат фарммаркета «Ригла». Все новые аптеки будут подключены к маркетплейсу товаров для здоровья «Здравсити».

Покупателям будут доступны все преференции участников программ лояльности «Будь здоров!» и «Ригла».

Аптеки «СПАР аптека» в основном представлены закрытой формой выкладки. В супермаркетах «СПАР» занимают площади как на правах собственника, так и на правах аренды.

Планируется, что с приобретением «СПАР аптек» доля компании «Ригла» в Тульской области составит около 15%.

«Ригла», успешно представленная в Тульской области с 2007 года, заинтересована в усилении своих позиций на региональном рынке. С покупкой «СПАР аптек» компания станет вторым по обороту игроком среди присутствующих здесь аптечных сетей. «СПАР аптеки», на наш взгляд, отличаются удачными локациями, сеть пользуется большой популярностью среди местных жителей. Одним из важных аргументов в пользу покупки стали высокие стандарты работы новых розничных точек, что облегчит их интеграцию в сеть «Ригла». Все сотрудники «СПАР аптек» будут приняты в штат нашей компании, многие из них уже проходят необходимое обучение», — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

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