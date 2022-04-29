В результате ЧП на заводе «Синтез» в Кургане пострадал один человек

В Кургане произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого разрушена часть здания завода «Синтез». Пострадал один человек — его доставили в больницу. Причины произошедшего официально не сообщаются.
На заводе «Синтез» в Кургане (входит в «Биннофарм Групп») произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждено здание завода. Причины его возникновения устанавливаются. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ПАО «Синтез».
«Сегодня в 16:44 на участке цеха № 4 ПАО «Синтез» произошло происшествие, в результате которого была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания», — сообщили в компании. В течение пяти минут на место прибыли расчеты МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи. Риска эскалации ситуации и угроза экологической безопасности нет.
По данным «синтеза», пострадал один человек, его увезли в больницу для оказания срочной медицинской помощи.
Как пояснили в пресс-службе — в момент происшествия рабочий день закончился, большая часть работников покинула территорию завода, а пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс.
Фото: социальные сети
Маргарита Грошева
pharmvestnik