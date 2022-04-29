Чистая прибыль Gilead упала в 140 раз в первом квартале

Gilead опубликовала финансовый отчет по I кварталу этого года. Общие доходы компании выросли на 3%, но при этом компания понесла значительные убытки из-за списания в размере 2,7 млрд долл. в связи со сделкой по приобретению компании Immunomedics.

Gilead Sciences опубликовала финансовые результаты I квартала 2022 года. Общие доходы компании в первые три месяца текущего года выросли на 3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 6,6 млрд долл. Рост обеспечили продажи препарата для лечения ВИЧ-инфекции «Биктарви» и противовирусного препарата от COVID-19 «Веклури».

Продажи Trodelvy, одобренного для лечения редкого типа рака молочной железы и рака мочевого пузыря, в I квартале удвоились по сравнению с прошлым годом и составили 146 млн долл.

В марте компания заявила, что в крупном исследовании Trodelvy достиг цели по замедлению роста опухоли у женщин с наиболее распространенной формой рака молочной железы. Конкретные данные испытания не раскрывались.

Продажи «Веклури» для лечения COVID-19 выросли на 5% до 1,5 млрд долл., хотя аналитики предполагали продажи на уровне в 1,15 млрд долл. Продажи «Биктарви» от ВИЧ Gilead выросли на 2% до 3,7 млрд долл.

Чистая прибыль компании, однако, упала до 12 млн долл. с 1,72 млрд долл. в прошлом году, поскольку Gilead провела списания в размере 2,7 млрд долл. в связи со сделкой по приобретению компании Immunomedics.

Скорректированная прибыль на акцию выросла на 4% по сравнению с прошлым годом до 2,12 долл. на акцию, аналитики предполагали прибыль на уровне в 1,81 долл.

Николай Соколов

pharmvestnik