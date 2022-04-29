Производители обсудили альтернативных поставщиков сырья и готовой фармпродукции

Игроки отечественного фармрынка ищут новых поставщиков. Наиболее вероятными партнерами России по экспорту и закупке готовой продукции могут стать Китай и Индия, менее вероятно — Иран. При этом российские производители уже столкнулись с ростом себестоимости сырья. Об этом они рассказали на закрытом онлайн-заседании РАФМ, прошедшем 28 апреля, передает корреспондент «ФВ».

Китай и Индия как поставщики

На заседании эксперты обсудили поиск новых регионов для получения сырья. Как отметил один из модераторов конференции Герман Иноземцев, многие игроки делают ставки на Китай. Но, по данным эксперта, КНР пока настороженно относится к поставкам на отечественный рынок в актуальных условиях.

Герман Иноземцев — руководитель Фармпрактики, приглашенный доцент Центра развития здравоохранения (ЦРЗ) Московской школы управления (МШУ) «Сколково» (associate professor), со-председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ)

С этим мнением частично согласился коммерческий директор Solopharm Сергей Трифонов. Он отметил, что первым клиентом, который перевел Solopharm на предоплату, была именно китайская компания — она изменила условия уже 25 февраля. По словам эксперта, сейчас отечественные компании действительно обращаются за поставками к Китаю и Индии, других альтернатив у игроков пока нет.

Но процесс перехода на азиатских поставщиков не является легким. «Наша отрасль очень консервативная — тут быстрых переходов скачкообразных быть не может. А тестирование? А процент отбраковки? Это все нужно прощупать, протестировать, понять какого качества», — рассуждает он. Эксперт отмечает, что страны могут стать альтернативой ушедшим поставщикам, но стоит учитывать ограничение их мощностей в связи с большим наплывом заинтересованных в этих рынках игроков.

Может ли Иран стать альтернативным поставщиком

На вопрос участников конференции о том, сможет ли, к примеру, Иран стать альтернативным поставщиком для России, производители ответили скептически.

«С точки зрения возможности покупать готовую продукцию в Иране — там очень хорошая фармпромышленность, но она в первую очередь нацелена на сам Иран. Каких-то супермощностей для других стран внутри Ирана нет», — отметил Трифонов. По его словам, Иран сильно отличается от Китая и Индии, изначально целившихся на мировую экспансию с точки зрения производства субстанций и готовой продукции.

Эту точку зрения поддержал и генеральный директор «Сан Фарма Россия» Артур Валиев. «Это очень сложный партнер со своей культурой, которая сильно отличается от всего, что мы привыкли видеть. В плане экспорта иллюзий питать не стоит», — заявил он.

Он также отметил, что на Иран не стоит сильно рассчитывать и с точки зрения закупок готовой продукции, поскольку страна строила свою фармпромышленность исключительно под собственные нужды. «Купить в Иране можно только то, что самой стране будет не нужно», — рассуждает он.

Отечественное производство

На работу отечественных производителей влияет множество факторов: логистика; отношения с европейскими поставщиками; поиск аналогов в Китае и Индии; регуляторика; то, как хорошо работают указы, позволяющие в ускоренном порядке менять досье на субстанции и комплектующие, отметил Трифонов.

Главная сложность, с которой столкнулось отечественное производство — это повышение себестоимости сырья, подчеркнул Валиев. Себестоимость сырья, в том числе себестоимость упаковки, драматически выросла — особенно для локальных площадок в России, заявил он. Этому росту во многом поспособствовала стоимость транспортировки сырья и упаковок до места производства и усложняющиеся маршруты доставки. «Все это повлияло на рост себестоимости производства продукции здесь, в России», — подчеркнул Валиев.

По словам эксперта, производители на рост себестоимости реагируют по разному. Есть компании «дорогой ценовой категории», где себестоимость занимает достаточно маленькую долю от зарегистрированной цены или цены реализации, подчеркнул он. «У таких производителей, конечно, есть возможность абсорбировать в своей маржинальности рост сырья, рост упаковки, рост транспорта без каких-то особых сложностей», — рассуждает. Но, как пояснил Валиев, таких компаний не очень много — в основном они работают в достаточно ограниченных сегментах госзакупок: высокозатратные нозологии, орфанные препараты. Именно в этих категориях можно не ожидать высокого роста цен, уверен он.

Основу потребления населения составляют средние и дешевые ценовые категории — именно там себестоимость, особенно в нижней ценовой категории, порой доходит до 90% от цены реализации. «Любой рост себестоимости, к сожалению, приводит к тому, что производство такой продукции становится убыточным — производитель вынужден запрашивать разрешение на повышение цены, если речь идет о ЖНВЛП, либо вынужден повышать цены», — резюмировал он.

Руслан Мавлиханов

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