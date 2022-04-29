Доходы AstraZeneca за I квартал этого года выросли на 60%

Британско-шведская компания AstraZeneca опубликовала финансовые результаты за I квартал этого года на своем сайте. Общая выручка компании за первые три месяца выросла на 60%, до 11,39 млрд долл.

Продажи отделения онкологии выросли на 18% и составили 3,6 млрд долл. Продажи препарата «Тагриссо» составили 1,3 млрд долл., «Линпарза» — 792 млн долл., «Имфинзи» — 599 млн долл.

Хороший рост также показал препарат «Форсига» для лечения пациентов с диабетом и болезнями почек. Он принес компании 1 млрд долл., это на 60% больше, чем в прошлом году. Продажи вакцины против COVID-19 за I квартал этого года составили 1,15 млрд долл., а моноклональных антител «Эвушелд» — 469 млн долл.

Компания ожидает, что в этом году продажи «Эвушелда» вырастут, но этот рост будет компенсирован снижением доходов вакцины против коронавируса. Причинами могут стать растущая конкуренция, опасения по поводу срока хранения и сомнения у населения в отношении прививок.

Основная прибыль на акцию составила 1,89 долл. Reuters пишет, что аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 1,70 на акцию при выручке 10,85 млрд.

«2022 год начался для AstraZeneca положительно… сегодня мы обнародовали планы [строительства] нового центра стратегических исследований и разработок в самом сердце Кембриджа, научного центра Массачусетса… Наши инвестиции в инновационную науку дают нам уверенность в дальнейших достижениях в будущем», — заявил глава AstraZeneca Паскаль Сорио.

Николай Соколов

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