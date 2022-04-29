Ушел из жизни Иван Тюляев

29 апреля на 76 году жизни скончался Иван Тюляев, доктор фармацевтических наук, заслуженный работник здравоохранения России, почетный химик, член Общественной палаты Ногинского района, почетный гражданин Ногинска и Старой Купавны.

В 1993–2005 годах он был генеральным директором компании «Акрихин», в 2005–2018 – ее первым вице-президентом.

Иван Иванович Тюляев родился 8 февраля 1947 года в деревне Новая Новодеревеньковского района Орловской области. После окончания химического факультета Воронежского государственного университета в качестве места работы выбрал химико-фармацевтический завод «Акрихин», где прошел длинный профессиональный путь от мастера цеха до генерального директора предприятия.

Под его управлением комбинат признавался самым влиятельным российским предприятием фармацевтического рынка и стал первым отечественным предприятием, начавшим сотрудничество с зарубежными фармкомпаниями и внедрение надлежащих производственных практик GMP.

За время научной и практической деятельности он осуществил 90 публикаций, имеет 52 авторских свидетельства и 35 патентов, защитил докторскую диссертацию. Иван Тюляев – лауреат премии Ленинского комсомола за разработку и внедрение новых кремнийорганических продуктов, награжден серебряной и золотой медалями ВДНХ, орденом Почета, медалью «В память 850-летия Москвы», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Ногинска постановлением главы Ногинского района Московской области Тюляеву Ивану Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города Ногинска Московской области».

«Иван Иванович Тюляев был настоящим профессионалом своего дела, легендой фармацевтической отрасли, увлеченным и уважаемым человеком, — прокомментировал утрату президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. — Мы навсегда сохраним память о нем, благодарность за его несоизмеримый вклад в развитие «Акрихина» и фармацевтической промышленности России. Вся жизнь Ивана Ивановича — бесконечная преданность выбранному делу и служению людям».

Прощание состоится 3 мая в 11:00 в Свято-Троицком храме г. Старая Купавна.

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