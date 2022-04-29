ФИПС будет вести патентно-информационное сопровождение инновационных разработок НЦЭСМП

ФИПС и НЦЭСПМ подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа ФИПС будет помогать центру Минздрава в сопровождении инновационных разработок в сфере фармацевтики и медицины.

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Министерства здравоохранения и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) подписали соглашение, направленное на развитие института интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития изобретательской и инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности экономики страны. Подписание состоялось в рамках IV Международной конференции Роспатента ЭРА IP «Цифровая экосистема интеллектуальной собственности».

В январе этого года в структуре НЦЭСМП был создан центр трансфера медицинских технологий, сообщила генеральный директор центра Валентина Косенко. Основная цель — комплексное сопровождение и экспертная поддержка инновационных проектов в фармацевтике и медицине, начиная с возникновения идеи до ее коммерциализации.

«Процесс трансфера технологий сопровождается передачей прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящей в состав технологии. Поэтому трудно переоценить значение, которое имеет подписание сегодняшнего соглашения с Федеральным институтом промышленной собственности, который является ведущей экспертной организацией по этому вопросу», — отметила Косенко.

В рамках соглашения ФИПС окажет НЦЭСМП информационно-аналитическую поддержку при оценке перспективных проектов, используя инструменты патентной аналитики и патентных исследований. Также институт будет вести патентно-информационное сопровождение разработок на всех этапах создания инновационного продукта.

К тому же, взаимодействие организаций будет включать подготовку кадров, в том числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области интеллектуальной собственности, отметил директор ФИПС Олег Неретин.

«Сам факт подписания соглашения — это естественное продолжение того сотрудничества, которое уже есть между людьми, которые работают в наших организациях. Такое соглашение давно было бы уместным, а в свете последних событий оно еще стало необходимым», — отметил Неретин.

Фото: пресс-служба «Роспатента»

Маргарита Грошева

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