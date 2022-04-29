Бизнесу предложили жаловаться на Госуслугах на несоблюдение моратория на проверки

Правительство усилило контроль за соблюдением моратория на проверки бизнеса. О возможных нарушениях можно заявить на портале госуслуг. Жалобу рассмотрят в течение рабочего дня.

Контроль за соблюдением моратория на проверки бизнеса был усилен. О возможных нарушениях можно заявить на портале госуслуг, на котором запущен специальный сервис. Жалобу рассмотрят в течение рабочего дня, рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Мораторий — это экстренная мера, вызванная сегодняшней ситуацией в экономике, но это не финальная точка. Правительство продолжает планомерную работу по созданию комфортной регуляторной среды в стране», — заявил он.

Григоренко отметил, что после введения моратория было отменено проведение более 218 тыс. проверок. Из них плановых — более 158 тыс. и внеплановых — 60 тыс.

Как писал «ФВ», 10 марта правительство ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС. Мораторий будет действовать до конца 2022 года.

Артем Косенок

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