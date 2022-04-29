Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку лекарств для подопечных «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемого при муковисцидозе, «Коселуго» (селуметиниб) для лечения нейрофиброматоза 1-го типа и иммуноглобулин человека нормальный, применяемый при иммунодефицитах.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.