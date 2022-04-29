Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку лекарств для подопечных «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемого при муковисцидозе, «Коселуго» (селуметиниб) для лечения нейрофиброматоза 1-го типа и иммуноглобулин человека нормальный, применяемый при иммунодефицитах.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Ивакафтор+Лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг
|3 040,89
|47 733,91
|145 153 474,11
|13.05.2022
|2
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|6 720,00
|15 950,00
|107 184 000,00
|16.05.2022
|3
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10%
|45 350,00
|618,76
|28 060 766,00
|16.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik