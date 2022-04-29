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Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку лекарств для подопечных «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемого при муковисцидозе, «Коселуго» (селуметиниб) для лечения нейрофиброматоза 1-го типа и иммуноглобулин человека нормальный, применяемый при иммунодефицитах.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Ивакафтор+Лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг 3 040,89 47 733,91 145 153 474,11 13.05.2022
2 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 6 720,00 15 950,00 107 184 000,00 16.05.2022
3 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий 10% 45 350,00 618,76 28 060 766,00 16.05.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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29 апреля, 2022 | Просмотров: 65