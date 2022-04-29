FDA одобрило первый в своем классе препарат от заболевания сердца

Американский регулятор FDA одобрил первый препарат, относящийся к классу ингибиторов сердечного миозина, для лечения заболевания сердца, пишет Reuters. Mavacamten от компании Bristol-Myers Squibb будет использоваться для лечения взрослых с симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатией II/III класса.

Компания отмечает, что препарат имеет на этикетке предупреждение о риске сердечной недостаточности. Mavacamten снижает фракцию выброса левого желудочка и может вызвать сердечную недостаточность из-за систолической дисфункции.

Препарат прошел испытание EXPLORER-HCM, которое представляло собой двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируемое исследование, в котором принял участие 251 взрослый пациент с симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатией II или III класса.

На 30-й неделе испытания 37% пациентов, принимавших mavacamten, достигли комбинированной первичной конечной точки. У получавших препарат пациентов также наблюдалось улучшение состояния по сравнению с группой плацебо по всем вторичным конечным точкам.

Bristol-Myers приобрела препарат в результате покупки компании MyoKardia за 13 млрд долл. в 2020 году.

По данным Американской кардиологической ассоциации, примерно 1 из 500 человек в Соединенных Штатах страдает от гипертрофической кардиомиопатии, причем у значительной части больных диагностирована обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия.

Николай Соколов

pharmvestnik