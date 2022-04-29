СМИ сообщили о планах ГД ввести штраф за ввоз одобренных ВОЗ, но незарегистрированных лекарств

В Госдуме предложили штрафовать за ввоз и реализацию лекарств, если они одобрены ВОЗ, но не прошли регистрацию в России. Гражданам придется заплатить до 200 тыс. руб., ИП и должностным лицам — до 600 тыс. руб., юрлицам — до 6 млн руб.

В России хотят ввести штраф за ввоз и реализацию незарегистрированных лекарств, если они одобрены ВОЗ. Гражданам придется заплатить до 200 тыс. руб., должностным лицам и ИП — до 600 тыс. руб., юрлицам — до 6 млн руб. ИП и юрлицам могут также приостановить деятельность на срок до 90 суток. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

По информации издания, депутаты 17 мая могут принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

«Смысл этой инициативы простой. В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — рассказал изданию первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

По его словам, иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство в том числе будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП, подчеркнул депутат. Как выяснили «Известия», на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.

Стоит отметить, что российское законодательство не разрешает ввоз незарегистрированных препаратов только на том основании, что они рекомендованы ВОЗ. В примечании к статье 6.33 Кодекса об административных правонарушениях говорится, что если незарегистрированные лекарства и медизделия ввозятся в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарств и сфере охраны здоровья и при этом они не производятся в России и рекомендованы ВОЗ, то это не является административным правонарушением. Порядок ввоза определен ст. 47 ФЗ-61 «Обращении лекарственных средств», ст. 50 закона разрешает ввоз лекарств для личного пользования, если речь идет о препаратах не содержащих наркотических и психотропных веществ, для которых есть отдельная процедура. По данным AlphaRM, в 2020 году регионы закупили незарегистрированных лекарств, назначенных по жизненным показаниям, на сумму 2,04 млрд руб., в 2021 году — 4,24 млрд руб.

На этой неделе глава Росздравдназора Алла Самойлова гарантировала контроль качества лекарств, которые будут ввозиться на территорию страны. Росздравнадзор обеспечен сетью из 13 лабораторных комплексов по всей стране. Они обладают полным спектром лабораторных исследований для того, чтобы подтвердить качество всех препаратов, которые находятся в обороте на рынке, заявила Самойлова.

Артем Косенок

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