MSD значительно увеличила квартальный доход за счет молнупиравира

MSD опубликовала финансовые результаты за I квартал этого года. Компания смогла увеличить продажи на 50% и заработала 15,9 млрд долл. Значительный вклад в этот рост внес молнупиравир.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) обнародовала финансовые результаты за I квартал 2022 года. Данные об этом опубликованы на сайте компании. Продажи фармацевтической продукции производителя выросли до 14,1 млрд долл. по сравнению с I кварталом 2021 года, рост составил 50%. Всего компания заработала 15,9 млрд долл.

Препарат компании против COVID-19 «Лагеврио» (МНН молнупиравир) показал хорошие результаты продаж. FDA одобрило его применение в декабре прошлого года. Доходы от него составили 20% прибыли компании за I квартал, 3,2 млрд долл. Тем не менее MSD понизила прогноз продаж препарата на 2022 год до 5–5,5 млрд долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 5–6 млрд долл.

Моноклональное антитело «Китруда» для лечения нескольких видов рака принесло компании 4,8 млрд долл. Это на 23% выше, чем в том же квартале прошлого года. Также выросли продажи вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Гардасил». Они составили 1,46 млрд долл., что на 59% выше, чем в I квартале прошлого года.

CNBC пишет, что доходы MSD значительно превысили прогнозы аналитиков с Уолл-стрит. Прибыль на акцию составила 2,14 долл. Позитивные ожидания сохраняются, компания повысила прогноз прибыли на 2022 год до 7,24–7,36 долл. на акцию и прогнозирует общий доход на уровне от 56,9 млрд до 58,1 млрд долл. Ранее компания рассчитывала прибыль на акцию от 7,12 до 7,27 долл. при выручке от 56,1 млн до 57,6 млн долл.

Николай Соколов

pharmvestnik