Два зарубежных производителя сырья для лекарств прекратят деятельность в России

Нидерландская IMCD, специализирующаяся на производстве и продаже химического сырья для изготовления препаратов, 29 апреля объявила о прекращении работы в России. Ранее с аналогичным заявлением выступила немецкая BASF – она намерена к июлю свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Нидерландская IMCD, специализирующаяся на производстве и продаже химического сырья для изготовления препаратов, 29 апреля объявила о прекращении работы в России. Ранее с аналогичным заявлением выступила немецкая BASF – она намерена к июлю свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

IMCD свернет свою деятельность, но продолжит поддерживать сотрудников в российских офисах на протяжении всего переходного процесса, следует из заявления компании. В организации отметили, что прекращение деятельности в России не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании за 2022 год.

В немецкой химической компании BASF 27 апреля заявили о намерении к июлю 2022 года свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. В настоящее время компания разрабатывает детальные планы прекращения деятельности в этих странах, но также продолжит поддерживать работающих в ней сотрудников до конца текущего года.

BASF работает в четырех бизнес-сегментах: строительные материалы, питание и уход, сельское хозяйство и фармацевтика. Кроме того, компания распоряжается 67% обыкновенных акций германской Wintershall Dea – совместного предприятия с LetterOne Михаила Фридмана.

По данным СПАРК-Интерфакс, «ИМСД Рус» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в апреле 2005 года. Генеральным директором компании является Михаил Бабаян. Выручка юрлица в 2021 году составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 113,8 млн рублей. ООО «БАСФ» зарегистрировано в Москве в октябре 2013 года. Генеральный директор компании – Рериг Кристоф Дитер. В 2021 году «БАСФ» выручила 59,42 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,37 млрд рублей.

В марте 2022 года в России возник риск дефицита импортных фармсубстанций, из-за того что европейские производители практически полностью прекратили поставлять сырье в страну, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с проблемами в логистике. В том же месяце стало известно и о прекращении поставок в Россию стандартных образцов (веществ, используемых для контроля качества лекарств при их производстве), а также о проблемах с мелованным картоном, используемым для упаковки лекарств. В апреле российские фармкомпании начали поиск альтернативы шприц-ручкам, картриджам для инсулина, преднаполненным шприцам, флаконам и полиэтиленовым тубам, закупаемым в странах Европы и США.

Фото: stolica-s.su

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