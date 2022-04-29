Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Авифавир форте»

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Авифавир форте» от компании «Кромис» (совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и ГК «ХимРар»). Данные об этом содержатся в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат создан на основе фавипиравира и выпускается в лекарственной форме «таблетки 400 мг». Зарегистрирован 27 апреля.

«Кромис» получила регистрационное удостоверение Минздрава России на противовирусный лекарственный препарат «Авифавир» в июне 2020 года. Это первый российский препарат на основе фавипиравира, который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

gxpnews