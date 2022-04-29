Март 2022-го побил рекорд аптечных продаж марта 2020 года

Казавшийся ажиотажным спрос на лекарственные препараты в марте 2020 года померк по сравнению с тем, как скупали препараты в марте 2022 года. При этом, если два года назад повышенным спросом пользовались «ковидные» препараты (на март 2020 года пришлась первая волна коронавируса), то в марте 2022 года спрос на «ковидные» был такой же, как и на другие препараты.

По данным DSM Group, в марте 2020 года аптечные продажи лекарственных препаратов составили 127 млрд рублей, что на 46% больше, чем в марте 2019 года. Это объяснялось первой волной пандемии COVID-19, и «антиковидные» препараты в продажах доминировали. В марте 2021 года, несмотря на продолжающуюся пандемию, продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 21% и составили 101 млрд рублей. Это говорит в том числе и о том, что повышенный спрос 2020 года объяснялся опасением дефицита необходимых препаратов в условиях пандемии.

Страхом остаться без лекарств объясняются и массовые закупки препаратов в марте 2022 года: в марте спрос по сравнению с мартом 2021 года вырос на 89% и достиг 190 млрд рублей. Любопытно, что, хотя в марте 2022 года официально было снято большинство «ковидных ограничений», граждане скупали «ковидные» препараты с той же интенсивностью, что и все остальные. В марте 2020 года повышенный спрос распространялся на все препараты, но «нековидные» все же уступали.

На объем продаж повлиял не только ажиотажный спрос, но и инфляция на лекарственные препараты. Она началась с конца февраля, на 1 марта 2022 года составила 3,3%, а вот к 1 апреля 2022 года уже 10,1%. Важно отметить, что с начала года инфляция на лекарственные препараты была отрицательной.

Аптекам сотрудники уже не нужныПо данным исследовательского центра SuperJob, по сравнению с апрелем 2021 года вакансий в фармацевтической отрасли в целом по РФ стало меньше на четверть, за последние два месяца 2022 года (апрель к февралю) спрос на персонал снизился на 42% (данные приводятся по всей России, апрель 2022 года).

Начавшаяся в конце февраля инфляция коснулась всех лекарственных препаратов, однако на препараты, входящие в ЖНВЛП, была слабее: 5,9% против 13,2% на препараты, не входящие в ЖНВЛП.

Хотя рост в 2022 году был существенно сильнее, чем в 2020 году, сравнение средненедельных продаж перед началом и в самом начале было схожим: в 2020 году рост был на 47% (21,6 млрд рублей и 31,8 млрд рублей соответственно) и 50% в 2022 году (27,1 млрд рублей и 40,5 млрд рублей соответственно).

А вот рост спроса на импортные препараты в 2022 году был сильнее, чем в 2020 году: 45% против 71%. В 2020 году также был выше спрос на дженерики – на 46% против 38% в 2022 году (с 13,1 млрд рублей до 19,1 млрд рублей в 2020 году, с 16 млрд рублей до 22,1 млрд рублей в 2022 году).

Оригинальные препараты пользовались в 2022 году большим спросом: рост на них был 67% (с 11 млрд рублей до 18,4 млрд рублей), в то время как в 2020 году составил 49% (с 8,5 млрд рублей до 12,7 млрд рублей).

Ажиотаж 2022 года отличается от ситуации в 2020 году не только ростом спроса на оригинальные и импортные препараты, но и резким всплеском потребности в рецептурных препаратах. В 2022 году спрос на них с началом периода ажиотажа вырос на 74% (в 2020 году – только на 46%), а с безрецептурными препаратами ситуация была обратной: в 2020 году спрос на них с началом ажиотажа вырос на 49%, а в 2022 году – на 24%.

gxpnews