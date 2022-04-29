RNC Pharma: несмотря на логистические сложности импорт лекарств по итогам марта не сократился

Объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам периода с января по март 2022 г. оценивается в 200,6 млрд рублей. Динамика отгрузок относительно аналогичного периода 2021 г. составила 11,5% в российской валюте. Поставки in-bulk за минувший год росли еще значительнее, тут относительно 1 кв. 2021 г. аналитиками RNC Pharma был отмечен прирост в рублях на уровне 17,4%. Натуральный объем ввоза готовых ЛП (в упаковках) за первые три месяца не изменился, общий объем составил 429,4 млн упаковок.

Отдельно стоит отметить, что объем поставок готовых лекарств по итогам марта 2022 г., несмотря на объективные сложности с логистикой, не только не сократился, но и демонстрировал тенденцию к росту. Рублевая динамика отгрузок относительно марта 2021 г. достигала 24%, натуральные объемы выросли на 1,5% (в упаковках). А вот поставки нерасфасованных препаратов по итогам первого весеннего месяца падали, в денежном выражении на -18,6%. Однако денежные объемы корректировались вниз после двух месяцев значительного роста.

Схемы организации транспортных коридоров все же заметно изменились, так в отношении поставок готовых медикаментов по итогам марта 2022 г. сильно сократились объемы отгрузок в Россию из следующих стран: Бельгия, Сербия, Швейцария, Испания. Причем объемы отгрузок из этих стран сокращались не только по сравнению с показателями марта 2021 г., но и относительно объемов февраля 2022 г. Значительный же рост поставок был отмечен из Литвы, Финляндии, Турции, Великобритании. Речь идет о кратном увеличении натурального объема поставок.

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