Минпромторг напомнил о необходимости маркировки продукции, ввозимой в рамках параллельного импорта

Разрешение параллельного импорта (ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя) не отменяет необходимости цифровой маркировки ввозимых товаров, напомнили в Минпромторге.

«Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией», — говорится в материале ведомства.

В министерстве обратили внимание, что в настоящее время в России создана инфраструктура для оперативного нанесения маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки составляет 50 копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя.

Параллельный импорт был легализован в конце марта 2022 года. В отношении товаров из перечня, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

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