В марте россияне больше всего закупили сердечно-сосудистых препаратов и анальгетиков

В марте 2022 года продажи лекарств в аптеках выросли на 40% в рублях по сравнению с мартом 2021 года. За последние три года это второй ажиотажный «скачок» спрос на лекарства. Первый был в марте 2020 года перед началом пандемии, тогда продажи выросли на 33%. Мартовские продажи стали самыми большими за последние четыре года.
Повышенный спрос на лекарства и в марте 2020 года, и в марте 2022 года связан с желанием граждан запастись лекарствами перед кризисом. Интересно, что в 2020 году выросли и продажи в упаковках на 36% по сравнению с мартом 2019 года, а в 2022 году рост в натуральном выражении был только 7%, свидетельствуют данные AlphaRM.
Сколько аптеки продали лекарств
Мартовские продажи 2022 года стали самыми большими за последние четыре года – 143,5 млрд руб. В марте 2020 года было 112,5 млрд руб.
При этом натуральные продажи практически остаются на одном уровне, за исключением марта 2020 года, когда они выросли на 36%. В марте 2021 года они вернулись к прежнему уровню.
На какие лекарства россияне потратили больше денег
На первом месте по объему продаж в рублях оказалась группа препаратов – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты, применяемые для терапии артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности, традиционно возглавляют рейтинг терапевтических групп. Однако спрос на них в 2021 году практически не вырос – всего +1% по сравнению с 2020 годом. В марте их продажи выросли на 86% в рублях и на 30% в упаковках.
|TOP10 терапевтических групп по объему продаж в рублях в марте 2022 года
|Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)
|Объем продаж, млрд руб.
|Динамика
март 22/март21, %
|ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|9,94
|86
|антикоагулянты
|8,08
|96
|половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия
|6,96
|106
|психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|5,35
|43
|противовоспалительные и противоревматические препараты
|5,13
|30
|препараты, используемые при сахарном диабете
|5,10
|119
|препараты для лечения заболеваний носа
|5,03
|15
|урология
|4,08
|36
|противопростудные и противокашлевые препараты
|3,89
|-13
|желчегонные и гепатопротекторы
|3,88
|32
|Источник: AlphaRM
В денежном выражении выросли продажи практически всех терапевтических групп. Заметное снижение было только у шести групп: растирания и прочие препараты для ингаляций (-31%), гипофизарные и гипоталамические гормоны (-23%), противопростудные и противокашлевые препараты (-13%), системные антибактериальные средства (-10%), прочие гематологические препараты (-9%) и иммуностимуляторы (-6%).
На 360% выросли продажи аллергенов, на 293% – лекарства для лечения щитовидной железы.
|Терапевтические группы с наибольшей динамикой продаж в марте 2022 года
|Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)
|Динамика
март 22/март21, %
|Объем продаж, млн руб.
|аллергены
|330
|339,1
|препараты для лечения щитовидной железы
|293
|890,1
|цитостатическая гормональная терапия
|248
|627,0
|противоподагрические препараты
|241
|275,4
|иммунодепрессанты
|175
|269,3
|противопаркинсонические препараты
|143
|410,9
|противоэпилептические препараты
|137
|1533,1
|диетические препараты
|121
|75,0
|препараты, используемые при сахарном диабете
|119
|5 097,1
|сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мульти-терапии
|117
|84,3
|противоопухолевые
|115
|509,8
|половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия
|106
|6 964,6
|Источник: AlphaRM
Какие лекарства были самыми популярными
В натуральном выражении выросли немногие препараты. Самыми востребованными оказались анальгетики, их продажи выросли на 18% в упаковках и на 42% в рублях.
|TOP10 терапевтических групп по объему продаж в упаковках в марте 2022 года
|Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)
|Объем продаж, млн упак.
|Динамика март 22/21, %
|анальгетики
|34,75
|18
|препараты для лечения заболеваний носа
|31,23
|1
|ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|26,30
|30
|противовоспалительные и противоревматические препараты
|20,88
|11
|психолептики
|20,77
|4
|антисептики и дезинфицирующие средства
|20,21
|0
|антациды, ветрогонные и против corynebacterium ulcerans
|18,04
|13
|противопростудные и противокашлевые препараты
|17,20
|-26
|бeтa-адреноблокаторы
|15,06
|45
|препараты, применяемые при кишечных расстройствах
|12,87
|-10
|Источник: AlphaRM
Среди лекарств с высокой динамикой натуральных продаж препараты для лечения щитовидной железы (+290%, 6,3 млн упак.), цитостатики (258%, 516 тыс. упак.), аллергены (223%, 37 тыс. упак), иммунодепрессанты (203%, 111 тыс. упак.).
При этом примерно у 20 терапевтических групп продажи в упаковках снизились на 10% и более. Например, на 54% граждане купили меньше противотуберкулезных лекарств, на 39% растираний, на 26% противопростудных и противокашлевых.
Елена Калиновская
pharmvestnik