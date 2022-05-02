В марте россияне больше всего закупили сердечно-сосудистых препаратов и анальгетиков

В марте 2022 года продажи лекарств в аптеках выросли на 40% в рублях по сравнению с мартом 2021 года. За последние три года это второй ажиотажный «скачок» спрос на лекарства. Первый был в марте 2020 года перед началом пандемии, тогда продажи выросли на 33%. Мартовские продажи стали самыми большими за последние четыре года.

Повышенный спрос на лекарства и в марте 2020 года, и в марте 2022 года связан с желанием граждан запастись лекарствами перед кризисом. Интересно, что в 2020 году выросли и продажи в упаковках на 36% по сравнению с мартом 2019 года, а в 2022 году рост в натуральном выражении был только 7%, свидетельствуют данные AlphaRM.

Сколько аптеки продали лекарств

Мартовские продажи 2022 года стали самыми большими за последние четыре года­ – 143,5 млрд руб. В марте 2020 года было 112,5 млрд руб.

При этом натуральные продажи практически остаются на одном уровне, за исключением марта 2020 года, когда они выросли на 36%. В марте 2021 года они вернулись к прежнему уровню.

На какие лекарства россияне потратили больше денег

На первом месте по объему продаж в рублях оказалась группа препаратов ­– ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты, применяемые для терапии артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности, традиционно возглавляют рейтинг терапевтических групп. Однако спрос на них в 2021 году практически не вырос – всего +1% по сравнению с 2020 годом. В марте их продажи выросли на 86% в рублях и на 30% в упаковках.

TOP10 терапевтических групп по объему продаж в рублях в марте 2022 года Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень) Объем продаж, млрд руб. Динамика март 22/март21, % ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 9,94 86 антикоагулянты 8,08 96 половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия 6,96 106 психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения 5,35 43 противовоспалительные и противоревматические препараты 5,13 30 препараты, используемые при сахарном диабете 5,10 119 препараты для лечения заболеваний носа 5,03 15 урология 4,08 36 противопростудные и противокашлевые препараты 3,89 -13 желчегонные и гепатопротекторы 3,88 32 Источник: AlphaRM

В денежном выражении выросли продажи практически всех терапевтических групп. Заметное снижение было только у шести групп: растирания и прочие препараты для ингаляций (-31%), гипофизарные и гипоталамические гормоны (-23%), противопростудные и противокашлевые препараты (-13%), системные антибактериальные средства (-10%), прочие гематологические препараты (-9%) и иммуностимуляторы (-6%).

На 360% выросли продажи аллергенов, на 293% – лекарства для лечения щитовидной железы.

Терапевтические группы с наибольшей динамикой продаж в марте 2022 года Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень) Динамика март 22/март21, % Объем продаж, млн руб. аллергены 330 339,1 препараты для лечения щитовидной железы 293 890,1 цитостатическая гормональная терапия 248 627,0 противоподагрические препараты 241 275,4 иммунодепрессанты 175 269,3 противопаркинсонические препараты 143 410,9 противоэпилептические препараты 137 1533,1 диетические препараты 121 75,0 препараты, используемые при сахарном диабете 119 5 097,1 сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мульти-терапии 117 84,3 противоопухолевые 115 509,8 половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия 106 6 964,6 Источник: AlphaRM

Какие лекарства были самыми популярными

В натуральном выражении выросли немногие препараты. Самыми востребованными оказались анальгетики, их продажи выросли на 18% в упаковках и на 42% в рублях.

TOP10 терапевтических групп по объему продаж в упаковках в марте 2022 года Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень) Объем продаж, млн упак. Динамика март 22/21, % анальгетики 34,75 18 препараты для лечения заболеваний носа 31,23 1 ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 26,30 30 противовоспалительные и противоревматические препараты 20,88 11 психолептики 20,77 4 антисептики и дезинфицирующие средства 20,21 0 антациды, ветрогонные и против corynebacterium ulcerans 18,04 13 противопростудные и противокашлевые препараты 17,20 -26 бeтa-адреноблокаторы 15,06 45 препараты, применяемые при кишечных расстройствах 12,87 -10 Источник: AlphaRM

Среди лекарств с высокой динамикой натуральных продаж препараты для лечения щитовидной железы (+290%, 6,3 млн упак.), цитостатики (258%, 516 тыс. упак.), аллергены (223%, 37 тыс. упак), иммунодепрессанты (203%, 111 тыс. упак.).

При этом примерно у 20 терапевтических групп продажи в упаковках снизились на 10% и более. Например, на 54% граждане купили меньше противотуберкулезных лекарств, на 39% растираний, на 26% противопростудных и противокашлевых.

Елена Калиновская

pharmvestnik